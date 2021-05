Die Stadt Landau ist in das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ (früher: Soziale Stadt) aufgenommen worden. Das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium am Dienstag mitgeteilt. Landau will damit den Norden seines Stadtgebiets aufwerten, insbesondere Horst und Malerviertel. Kommunen bekommen Zuschüsse von bis zu 90 Prozent für Projekte, bei denen sie bauliche mit sozialpolitischen Aspekten verknüpfen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) nannte die „zukunftsfähige Entwicklung des Nordens unserer Stadt“ den nächsten, logischen Schwerpunkt in der Stadtentwicklung. Das Programm soll die Wohn- und Lebensqualität in den Quartieren verbessern und unter Einbindung der im Stadtteil lebenden Menschen den Zusammenhalt stärken. Hirsch war bei früherer gelegenheit davon ausgegangen, dass in den nächsten zehn bis 15 jahren rund 17 Millionen Euro in diesen Teil der Stadt investiert werden müssen. Landau will nun eine Stelle für das Quartiersmanagement ausschreiben, das als Schnittstelle zwischen Bewohnern und Verwaltung fungieren soll.

Parallel laufen vorbereitende Untersuchungen für ein städtebauliches Entwicklungskonzept, in dem die Ziele und Maßnahmen für den Landauer Norden dargestellt werden. Im Haushalt sind hierfür bis zu 150.000 Euro in diesem und dem nächsten Jahr eingestellt. Geplant ist unter anderem, die soziale Infrastruktur und das nachbarschaftliche Zusammenleben zu stärken, die Wohnverhältnisse und das Wohnumfeld (Freiflächen, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze) zu verbessern und die Viertel besser an den Nahverkehr anzubinden, teilte die Stadtverwaltung mit.