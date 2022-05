Die Landauer Stadtverwaltung plant weitere Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Neue Anlagen werden für die Dächer des Dorfgemeinschaftshauses Arzheim und auf der Feuerwache in der Haardtstraße – gemeinsam mit der Energie Südwest – sowie auf der LGS-Sporthalle, der Turnhalle in Dammheim und auf den Dächern der Schule im Fort und der Horstringschule geplant, teilt die Stadt mit. In Betrieb seien derzeit 31 dieser Anlagen. Mit den sechs neuen Anlagen erzielten alle städtischen PV-Anlagen zusammen eine Leistung von 1100 Megawattstunden im Jahr, teilt Lukas Hartmann mit. „Das spart jährlich mehr als 480 Tonnen CO 2 ein – und würde ausreichen, um alle Landauer Schulen komplett zu versorgen“, so der Beigeordnete. „Perspektivisch wollen wir die gesamte Energie für öffentliche Schulen, Verwaltungsgebäude, Sporthallen et cetera durch erneuerbare Energien selbst erzeugen“, stellt Oberbürgermeister Thomas Hirsch in Aussicht. Eine Online-Infoveranstaltung zu PV-Anlagen ist für Mittwoch, 18 Uhr, angekündigt. Teilnehmer müssen sich bei Klimaschutzmanagerin Maren Dern per E-Mail an solaroffensive@landau.de anmelden.