Bitte schieben: Das gilt seit zwei Jahren immer montags bis samstags von 11 bis 18.30 Uhr für Radfahrer in der Landauer Fußgängerzone. Um die Einhaltung dieser und anderer Regeln zu überwachen, wird das städtische Ordnungsamt in den Sommerferien wieder verstärkt kontrollieren.

Ordnungsdezernent Lukas Hartmann macht deutlich: „Auch Radfahrende begehen Regelverstöße, die wir dann ahnden müssen. Bei den anstehenden Kontrollen geht es zum einen um das Radfahrverbot in der Fußgängerzone, zum anderen aber auch um sonstige Regeln, die gerne mal nicht befolgt werden wie das Befahren von Gehwegen oder von Radwegen entgegen der Fahrtrichtung.“ Kontrolliert wird vor allem dort, wo es häufig Beschwerden von Anwohnern gibt.

Fuzo gehört den Fußgängern

Das Radfahrverbot in der Fußgängerzone hatte die Verwaltung im Zuge der Neuordnung der Innenstadtmobilität in der Stadt Landau eingeführt. Ziel ist es, die Fußgängerzone als besonderen Schutzraum für Fußgänger zu erhalten und zu stärken – das gilt auch für die Einfahrt von Autos, die außerhalb der Lieferzeiten untersagt ist und bei den anstehenden Kontrollen mit überwacht wird. Denn: Die Fußgängerzone „gehört“ den Fußgängern, heißt es in der Pressemitteilung, genau wie die breiten, äußeren Ringstraßen den Autofahrern sowie der innere Ring den Radfahrern. Vom Radfahrverbot in der Fußgängerzone ausgenommen sind Kinder unter zehn Jahren sowie deren Begleitperson.