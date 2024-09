Wie kann Landau eine treibhausgasneutrale, bezahlbare und sichere Wärmeversorgung für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Einrichtungen bis 2045 sicherstellen? Wie wird die Wärmeversorgung in Landau künftig organisiert und welche Infrastruktur wird hierfür benötigt? Was bedeutet das für mich als Hauseigentümerin oder als Mieter einer Wohnung? Um diese Fragen zu klären, erstellt die Stadt einen kommunalen Wärmeplan. Wie die Verwaltung mitteilt, wurde nun dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Mobilität ein Planentwurf vorgestellt. Als Auftakt der vierwöchigen Offenlage gibt es am Mittwoch, 2. Oktober, eine Informationsveranstaltung für alle Bürger in der Festhalle. „Von 18 bis 19 Uhr werden im Kleinen Saal alle Bausteine des kommunalen Wärmeplans zusammenfassend vorgestellt“, heißt es in der Ankündigung. Von 17.30 bis 20 Uhr kann im Foyer eine kleine Ausstellung besucht werden. Dort stehen Mitarbeiter des Stadtbauamts, des planungsbegleitenden Büros und der Energie Südwest AG für Fragen und Anregungen zur Verfügung.