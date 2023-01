Eine höhere Aufenthaltsqualität, mehr Verkehrssicherheit besonders für Fahrradfahrende und Fußgänger, weniger Umweltbelastungen und eine geringere Verkehrsbelastung: Diese Ziele will die Stadt Landau mit dem Ausbau der Königstraße erreichen. Im Februar beginnt der erste Bauabschnitt zwischen Queich und Friedrich-Ebert-Straße. Der nördliche Teil der Straße wird dann ab dem Jahr 2024 ausgebaut. Die Verwaltung stellt die Pläne für die Umgestaltung vor Baubeginn noch einmal öffentlich vor. Diese waren vor rund eineinhalb Jahren von einer breiten Mehrheit des Stadtrats verabschiedet worden. Die Infoveranstaltung (nicht nur) für Anwohnende findet am Dienstag, 24. Januar, ab 18 Uhr im Universum-Kinocenter in der Königstraße 48/50 statt. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (grüne) freut sich auf viele Teilnehmende. Die Anwohner der Königstraße wurden bereits per Wurfzettel über die geplante Veranstaltung informiert.

Über mögliche Ausbauvarianten ist lange debattiert worden. Vorausgegangen sind die umstrittene Freigabe der Einbahnstraße für Radler in Gegenrichtung und eine provisorische Umgestaltung mit einer „Wanderbaumallee“ (Bäumen in Kübeln), hölzernen Podesten zur Außenbewirtung in der Gastronomie und eine gelb bemalte Fläche zur Verkehrsberuhigung vor der Augustinerkirche.