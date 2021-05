„Kohle sparen mit Sonnenschein“: Unter diesem Titel lädt die Stadt Landau gemeinsam mit dem BUND und dem EU-Projekt Zenapa (Zero Emission Nature Protection Areas) des Bezirksverbands Pfalz dazu ein, sich am Dienstag, 25. Mai, in einer Online-Veranstaltung über „Solarstrom vom eigenen Hausdach“ zu informieren. Landaus Umweltdezernent Lukas Hartmann (Grüne) wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen, bevor Experten die Vorteile von Solarstrom sowie Errichtungsmöglichkeiten von Solaranlagen erläutern und erklären, welche Fördermittel es gibt. In virtuellen Diskussionsräumen beantworten Fachleute dann Fragen zu Planung, Installation und Betrieb der Photovoltaikanlagen sowie zum Energiemanagement.

Info



Online-Veranstaltung am Dienstag, 25. Mai, von 18.30 bis 20.30 Uhr. Zugangsdaten und weitere Informationen gibt es auf Mailanforderung an solaroffensive@landau.de.