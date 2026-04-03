Informationen zum Bevölkerungsschutz in Katatrophenfällen liefert die Stadt frei Haus auf ihrer Homepage. Ein Antrag der SPD-Fraktion auf eine Informationskampagne zur Vorsorge bei Krisen sei deshalb nicht erforderlich, wie Oberbürgermeister Dominik Geißler im jüngsten Stadtrat betonte. Schon auf der Startseite der städtischen Homepage ist der Link zu den wichtigen Informationen platziert, betont die Verwaltung. Bürger können sogar die Sirenen probehören. Die Stadt weise auch regelmäßig auf die Seite hin, etwa an den Warntagen oder abei Ausstellungen, so die Pressesprecherin Sandra Diehl. Wer die Informationen lieber auf Papier haben wolle, könne in den städtischen Dienstgebäuden die Flyer „Wichtige Infos zur Warnung der Bevölkerung in Notsituationen“ und „Anlaufstellen für Notfälle“ mitnehmen.

Info

Alle Informationen zum Bevölkerungsschutz in Katatrophenfällen gibt es auf der städtischen Homepage unter landau.de/katastrophenschutz.