Am Montag beginnt der Schulalltag wieder, und die Stadt steht enorm unter Druck. Denn auf die Ausschreibung für den Schülertransport für die Nordring- und die Jakob-Reeb-Schule sind keine Angebote eingegangen.

Nach Auskunft der Verwaltung muss für den Schülertransport ein öffentliches Vergabeverfahren durchgeführt werden. Das sei Ende Juni rausgegangen. „Leider ging aber diesmal kein zuschlagreifes Angebot bei uns ein. Damit konnte niemand rechnen, und das ist in der Vergangenheit beim Thema Schülerbeförderung auch nicht passiert. Uns war und ist es aber wichtig, alle möglichen Schritte zu unternehmen, um den Schülertransport doch noch zu gewährleisten – und das so schnell und gut wie möglich“, heißt es in der Mitteilung der Pressestelle.

Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann berichtet von einer Notvergabe für eine kurzfristige Lösung, die mehr Geld koste. 14 Unternehmen seien angeschrieben worden. Zum Glück habe für die Nordringschule ein passendes Unternehmen, aus Landau, gefunden werden können, sodass der Transport zu Schulbeginn gewährleistet sei. Bei der Jakob-Reeb-Schule ist man im Rathaus guter Dinge, dass die Vergabe am Donnerstag klappt. Einschränkungen für die Schüler und Eltern gibt es durch die Notvergabe nicht.

Die Ausschreibung wird wiederholt, um dann zum Halbjahreswechsel Anfang Februar 2025 die reguläre Beförderung bereitstellen zu können.