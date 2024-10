Alle Jahre wieder: An den Adventssamstagen gibt die Stadt das Parken im Quartier Alter Meßplatz frei. Dazu gehört auch der Uniparkplatz. Darauf hat die Verwaltung jetzt hingewiesen. Das kostenlose Parken wird seit Jahren so gehandhabt, weil es mit dem Thomas-Nast-Nikolausmarkt und den Weihnachtseinkäufen erfahrungsgemäß voll wird in der Stadt. „Das kostenfreie Parken auf dem Alten Meßplatz an den Adventssamstagen hat Tradition in Landau und auch in diesem Jahr hat der Stadtvorstand auf Initiative der städtischen Wirtschaftsförderung diese Ausnahmegenehmigung wieder gerne erteilt“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Wir möchten damit zusätzlich zu unseren vielen anderen Aktionen für eine noch attraktivere Innenstadt, den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit besonders unterstützen.“

Das Parken im innenstadtnahen Parkquartier Alter Meßplatz kostet regulär 3 Euro am Tag oder 250 Euro im Jahr – das entspricht ziemlich genau einem Euro pro Werktag. Alle Informationen zum Parken in Landau finden sich kompakt auf www.landau.de/parken.

Auf dem Alten Messplatz gibt es nach Angaben der Stadt 650 Parkmöglichkeiten. Eine Zählung hatte ergeben, dass nachmittags meist mehr als 300 davon frei sind. Weitere 370 Plätze gibt es bei der Uni. Seit der Platz von der Stadt bewirtschaftet wird, hat sich auch dort die Lage merklich entspannt.