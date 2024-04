Die Wollmesheimer Hohl kann nicht ohne weiteres besser gesichert werden. Grund ist der Status als Naturdenkmal, argumentiert die Stadt.

Kürzlich hatten sich dort Erdbrocken aus der unbefestigten Steilwand gelöst, waren auf die Straße gefallen und hatten ein Auto beschädigt. Die Autofahrerin hat sich bei der Redaktion gemeldet und die Darstellung der Polizei korrigiert: Der Schaden an ihrem Wagen habe nicht 500, sondern 7500 Euro betragen – auch wenn das zunächst nicht ersichtlich gewesen sei. Auf diesem Schaden bleibe sie sitzen, weil sich die Stadt für nicht verantwortlich erklärt habe. Die Probleme mit dem Hang seien bekannt gewesen. Außerdem gehe es auch anders: Bei Impflingen sei ein ähnlicher Hohlweg mit Netzen gesichert worden.

Die Stadtverwaltung erklärt nun auf Anfrage, dass die Hohl in den Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbehörde im Umweltamt fällt. Hohlwege im Löß seien als „Zeugen des historischen Straßennetzes“ insbesondere als Rückzugsgebiete für seltene Tier- und Pflanzenarten, aber auch als wertvolle Elemente des Landschaftsbildes und als Kulturdenkmale schützenswert. Entstanden sind die schluchtartigen Wege durch eine oft jahrhundertelang anhaltende Wegenutzung. Vereinzelt, wie zum Beispiel bei Deidesheim, sind die Wände mit Sandsteinen befestigt worden, in der Mehrzahl der Fälle aber nicht. Bei den unbefestigten Hohlwegen komme es nach wie vor zu einem Nachbrechen an den Lößsteilwänden, wobei abbröckelndes Material auch auf die Fahrbahn rollen könne, so die Stadt. Um weitere Schäden zu verhindern, war im Fall Wollmesheim eine Betonleitwand aufgestellt worden. Dem hatte die Untere Naturschutzbehörde zugestimmt, weil so Eingriffe in den schutzwürdigen Bereich der Lößsteilwände vermieden werden konnten.

Wegen des begrenzten Platzes sind Fußgänger und Radfahrer aus der Hohl verbannt worden. Wie die Stadt mitteilt, geht diese Sicherungsmaßnahme auf eine Anordnung des Landesbetriebs Mobilität vom 12. März zurück. Die Wegweiser für Radfahrende in Richtung Innenstadt führen über einen parallel verlaufenden Weg.