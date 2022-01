Der Bauboom in Landau hält weiter an: Im vergangenen Jahr wurden 351 Wohnungen fertiggestellt, noch einmal deutlich mehr als im Vorjahr (255 Wohnungen). Weitere Nachverdichtungen und auch größere Wohnbauprojekte wie das ehemalige Hofmeister-Gelände, die Kissel-Höfe und Landau-Südwest versprechen einen Zuwachs an Wohnraum auch in den kommenden Jahren, teilt die Stadtverwaltung mit.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt auch das letzte ihr noch fehlende Grundstück für das neu entstehende Wohngebiet Landau-Südwest erworben. Insgesamt schloss sie 16 Kaufverträge mit 37 Eigentümern. Dabei wurden 21 Grundstücke mit zusammen knapp 80.000 Quadratmetern erworben: die Grundlage für die Gebietsentwicklung zur Schaffung von Wohnraum im Südwesten der Stadt.