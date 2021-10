Die Stadt Landau gibt in diesem Jahr wieder zwei Streuobstwiesen bei Arzheim und Wollmesheim zum Selbsternten frei. Dort stehen rund 250 Obstbäume, teilt die Verwaltung mit. Gedacht ist das Angebot für Landauer, die für den Eigenverbrauch ernten wollen. Hinweisschilder zeigen in Arzheim ab Nauweg/Ecke Friedhofsweg die Richtung auf und führen zur Streuobstwiese hinter dem Ranschbach. In Wollmesheim befindet sich die Fläche etwas versteckt gegenüber dem Sportplatz. Auch hier weisen Schilder den Weg. Die Streuobstwiesen werden von der Grünflächenabteilung des Umweltamts gepflegt. Die Wiesen werden laut Stadt ein- bis zweimal pro Jahr gemäht und die Bäume nur bei Bedarf, also nicht zur Erzielung von besonders viel Ertrag, geschnitten. Christiane Weick-Bormann, für die Pflege der städtischen Grünflächen in der freien Landschaft zuständig, bittet Nutzer der Streuobstwiesen um Vorsicht und Rücksicht: „Bitte beschädigen Sie bei der Ernte die Bäume nicht, nutzen Sie Hilfsmittel wie Obstpflücker mit langem Stiel und ernten Sie nur in haushaltsüblichen Mengen.“

Die beiden Streuobstwiesen sind über das Geoportal der Stadt Landau unter dem Link https://geoportal.landau.de/data/obst-a oder https://geoportal.landau.de/data/obst-w zu finden.