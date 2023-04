20 Landauer haben jüngst von Oberbürgermeister Dominik Geißler in einer Feierstunde Ehrenamtskarten überreicht bekommen. 13 weitere Karten wurden per Post zugestellt, weil die Inhaber nicht anwesend sein konnten, berichtet die Stadtverwaltung. Eine Ehrenamtskarte kann beantragen, wer mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich tätig ist, ohne eine pauschale finanzielle Entschädigung zu erhalten. Die Karte gilt für die Dauer von zwei Jahren und kann nach Ablauf erneut beantragt werden. Außerdem gibt es die Jubiläumskarte für Personen, die seit 25 Jahren ein Ehrenamt ausüben. In Landau wurde die Karte Anfang 2020 eingeführt, es wurden bislang rund 130 Karten ausgegeben, berichtet die Stadt weiter.

Im Netz

Infos gibt’s online unter engagement-landau.de/ehrenamt/ehrenamtskarte. Bei Fragen steht Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler per E-Mail an angelika.kemmler@landau.de zur Verfügung.