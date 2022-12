Dort, wo demnächst die Erschließung für das neue Baugebiet an der Dörstelstraße in Wollmesheim beginnen soll, stehen einige kleinere Walnussbäume. Das Umweltamt der Stadt Landau gibt die Jungbäume ab. „Wer im Garten noch Platz für einen Walnussbaum hat, ist herzlich eingeladen, zum Spaten zu greifen und sich auf dem Gelände des künftigen Neubaugebiets ein beliebiges Exemplar auszusuchen“, teilt Umweltdezernent Lukas Hartmann mit. Laut Umweltamt sollte der Baum mit reichlich Ballen ausgestochen werden. Am neuen Standort soll ihm viel Platz eingeräumt werden, denn Walnussbäume können ziemlich ausladend werden. Laut Gesetz müssen sie mindestens sechs Meter Abstand zu landwirtschaftlichen Flächen sowie mindestens vier Meter Abstand zu Nachbargrundstücken haben. In den ersten Jahren sollte der Baum außerdem gut gegossen werden. Die Bäume können bis zum 10. Januar kostenlos ausgegraben werden. Bei Fragen stehen Mitarbeiter des Umweltamts unter Telefon 06341 133503 zur Verfügung.