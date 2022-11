Das Ordnungsamt will stärker kontrollieren, dass Bushaltestellen nicht zugeparkt werden. Das habe in jüngster Zeit häufiger für Probleme im Busverkehr gesorgt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass laut Staßenverkehrsordnung an Bushaltestellen ein striktes Parkverbot gilt, und zwar in einem bereich von 15 Metern vor und hinter dem Haltestellenschild oder, falls vorhanden, im gesamten Bereich einer Zickzacklinie. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann bittet auch darum, für einen reibungslosen Ablauf im Stadtbusverkehr nicht einmal an Bushaltestellen zu halten. Viele Haltestellen würden mit Einführung des Landau Takts am 11. Dezember deutlich häufiger angefahren. „Damit der neue Fahrplan auch wie geplant eingehalten werden kann und Fahrgäste sicher aus- und zusteigen können, ist es unbedingt notwendig, dass die Bushaltestellen jederzeit frei sind.“ Wer das Parkverbot an Bushaltestellen missachtet und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von mindestens 55 Euro rechnen.