Die Inhaber der Landauer Ehrenamtskarte können nun von neuen Angeboten profitieren. Wie die Verwaltung mitteilt, erhalten sie nun auch ein Törtchen und ein Heißgetränk als einmaliges Willkommensgeschenk der Pâtisserie Theodor, zehn Prozent Ermäßigung beim Neuabschluss eines Komplett-Fitness-Einzelabonnements bei Benny’s Fitnessworld und der freie Eintritt in die Ausstellungen in der Villa Streccius. Damit gebe es nun zwölf Angebote für Inhaber der Karte. Diese kann jeder beantragen, der pro Jahr über 250 Stunden ehrenamtlich aktiv ist. 115 Karten an Ehrenamtliche aus 20 Vereinen seien bisher ausgegeben worden.

Bisher erhielten Karten-Inhaber kostenlosen Eintritt ins Museum für Stadtgeschichte, zwei Eintrittskarten zum Preis von einer Person für den Zoo, das Freizeitbad La Ola und das Freibad am Prießnitzweg, zwei ermäßigte Eintrittskarten für Vorstellungen im Universum Kinocenter, Ermäßigung auf Kurse im Haus der Familie, ein Glas Sekt und eine Brezel in der Pause bei Aufführungen der Kleinen Bühne Landau, eine jährliche personenbezogene Gutschrift in Höhe von 20 Euro bei Nutzung des Carsharing-Angebots „ESEL“ der Energie Südwest und ein Begrüßungsgeschenk im SBK-Markt in der Johannes-Kopp Straße.