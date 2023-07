Ob Jazz-Konzert, DJ-Set oder Bandauftritt: Nach den positiven Erfahrungen in den vergangenen Monaten weitet die Stadtverwaltung die Möglichkeiten für musikalische Darbietungen – auch mit Verstärker – in der Außengastronomie in den Abendstunden aus. Gastronomen können ab sofort zusätzlich zu den bisher möglichen drei Veranstaltungen pro Quartal bis 22 Uhr nun auch von April bis September eine weitere Veranstaltung an Freitagen oder Samstagen bis Mitternacht pro Monat anmelden.

„Musik ist eine Bereicherung für jede und jeden Einzelnen und für unsere ganze Stadt“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Unser Ziel ist, das Landauer Nachtleben wieder in Gang zu bringen und unsere Innenstadt zu stärken.“ Deshalb ermögliche die Stadt jetzt in der Sommersaison weitere Events mit Live-Band oder DJ.

Nachbarn geschützt

Die neue Regelung trage gleichzeitig dazu bei, die Belange der Nachbarn zu schützen, macht Ordnungsdezernent Lukas Hartmann deutlich: „Durch die Anmeldepflicht beim Ordnungsamt können wir steuern, dass es keine weiteren musikalischen Darbietungen im unmittelbaren Umfeld gibt. In der vergangenen Saison haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht.“ Denn die Regelung gelte nicht pro Gastronomiebetrieb, sondern pro Fläche. Das heiße, dass sich an einem Platz wie etwa Obertorplatz, Rathausplatz oder Weißquartiersplatz anliegende Cafés, Bars und Restaurants aus Rücksicht auf die Nachbarschaft absprechen und die Veranstaltungen gemeinsam oder im monatlichen Wechsel planen müssten. Hartmann sieht die Möglichkeit der Neuauflage 2024, „wenn es so gut läuft wie bisher“.