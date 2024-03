Nicht nur Terroristen leben im Untergrund, sondern vermutlich auch Hunde. Für die wird dann keine Hundesteuer entrichtet. Die Stadtverwaltung Landau verschickt daher immer mal wieder Erinnerungsschreiben an alle Haushalte.

Derzeit wundern sich etliche Landauer über Post von der Stadt: Das Schreiben ist der Auftakt zu einer Hundebestandsaufnahme, die für die kommenden Monate geplant sei. In ihrem Brief weist die Steuerabteilung darauf hin, dass Hunde innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme in den Haushalt anzumelden sind. Das gilt natürlich auch dann, wenn der Hund schon länger im Haushalt lebt, aber die ganze Familie in die Stadt gezogen ist. Im Kern ist das eine Frage der Steuergerechtigkeit all denen gegenüber, die ihren Waldi oder Bello korrekt versteuern.

Laut Hundesteuersatzung werden für jeden Hund 12 Euro im Monat fällig, also 144 Euro pro Jahr. Das ist der seit 2020 gültige Satz. Er war seinerzeit um zwei Euro pro Monat angehoben worden. In Landau gibt es keinen Rabatt für weitere Hunde. Für gefährliche Hunde – das sind bestimmte Rassen, aber auch bereits auffällig gewordene Tiere – sind es 612 Euro. Eine Steuerbefreiung gibt es für Begleithunde von blinden oder gehörlosen Menschen. Dasselbe gilt auch für Hunde im Tierheim.

Die Erinnerung wirkt

Für Hundebesitzer, die arbeitslos oder auf andere finanzielle Hilfen zum Lebensunterhalt angewiesen sind, kann der Steuersatz auf Antrag halbiert werden, allerdings nur für einen Hund. Derzeit sind in Landau nach Angaben der Verwaltung 2410 Hunde angemeldet, von denen etwa 60 steuerbefreit sind. 2015 waren 2058 Hunde gemeldet.

Laut Stadtverwaltung funktionieren die Erinnerungen: Die letzte Hundebestandsaufnahme hatte es im März 2020 gegeben. Damals habe es mehr als 100 Neuanmeldungen gegeben. Die Stadt hat in ihrem Rundschreiben auch darauf hingewiesen, dass sie Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitet, wenn sie auf nicht angemeldete Hunde trifft. Dann könnten Geldbußen bis zu 10.000 Euro drohen. Wer Hundesteuer entrichtet hat, bekommt eine Hundesteuermarke, die am Halsband des Tieres anzubringen ist. „Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der Hundesteuermarke herumlaufen lassen“, heißt es in der Satzung.