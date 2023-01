Wie soll die Verkehrssituation in der Südstadt künftig aussehen? Anwohner beklagen zu viel Durchgangsverkehr und zu schnelles Fahren. Um gemeinsam eine Lösung für die Probleme zu finden, lädt die Stadtverwaltung zu einer Veranstaltung am Montag, 13. Februar, um 18 Uhr in die Aula der Maria-Ward-Schule ein. Dabei wird auch der Ausbau der Glacisstraße Thema sein. Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) und Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) erwarten einen konstruktiven Austausch und viele gute Ideen. Laut Hartmann muss es bei allen Maßnahmen darum gehen, die Sicherheit für den Fahrrad- und Fußverkehr zu verbessern sowie den Schleich- und Abkürzungsverkehr durch Autos zu unterbinden. Die Mobilitätsabteilung hat mögliche Lösungen erarbeitet, die vorgestellt werden.

Drei Arbeitsgruppen

Die Bürger können sich an dem Abend in drei Arbeitsgruppen einbringen: Verkehrssicherheit mit Schwerpunkt Cornichonstraße, Durchgangsverkehr und Ausbau der Glacisstraße. Im Anschluss werden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Wie bei früheren Veranstaltungen, beispielsweise zum Ausbau der Königstraße, führt die externe Moderatorin Kristina Oldenburg durch den Abend. Die Ergebnisse werden in der nächsten Sitzung des Mobilitätsausschusses besprochen und bei den weiteren Planungs- und Umsetzungsschritten berücksichtigt, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.