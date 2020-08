Wasser marsch für Landaus Bäume: Wenn die Temperaturen zum Wochenende hin wieder auf 30 Grad und mehr steigen, bittet die Stadt Landau die Bevölkerung um Mithilfe. „Stadtbäume leiden besonders unter Hitze und Trockenheit und freuen sich über jede zusätzliche Gießkanne Wasser“, sagte Umweltdezernent Lukas Hartmann. Die Grünflächenabteilung der Stadt hat neben dem Bauhof zusätzliche Firmen beauftragt, um in erster Linie die jungen Bäume im Stadtgebiet zu wässern. Diese können sich aufgrund ihres noch nicht weit ausgebildeten Wurzelwerks nur schwer ausreichend selbst versorgen. Zusätzlich kommen auch wieder „Treegator“ zum Einsatz: große, grüne Säcke, die mit etwa 70 Litern Wasser befüllt über ihr durchlässiges Gewebe das Wasser nach und nach an den Boden und die Wurzeln abgeben.

Das Thema Stadtgrün werde auch eine wichtige Rolle im Klimaanpassungskonzept der Stadt spielen, das nach der Sommerpause in die städtischen Gremien geht, zuerst am Donnerstag, 27. August, in den Umweltausschuss. „Innerstädtische Bäume wirken sich in hohem Maße positiv auf das Stadtklima aus, da die Umgebung durch die Verdunstungsleistung der Blätter gekühlt und die Aufheizung von Straßen, Parkplätzen und Gebäuden durch den Baumschatten reduziert wird. Zudem filtern sie Stäube, reichern die Luft mit Sauerstoff an und tragen nicht zuletzt auch zu einer schönen Stadt- und Straßengestaltung bei“, so Hartmann. Er kündigt an, dass es mehr Grün in Landau geben soll, auch in Form von sogenannten Pocket Parks. Unter diesen Parks im Westentaschenformat versteht man kleine Grünflächen auf bisher ungenutzten Flächen. Die grün-schwarz-gelbe Koalition hatte zudem in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, 500 zusätzliche Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen.