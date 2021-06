E-Bikes sind immer weiter verbreitet. Deshalb laden die Seniorenbeauftragte der Stadt Landau, Ulrike Sprengling, und das Seniorenbüro zu einem Info-Nachmittag ein. Aber Elektrofahrrad sei nicht gleich Elektrofahrrad, sagt Landaus Bürgermeister Maximilian Ingenthron. Es gebe mehrere Typen, die sich nicht nur bei Antrieb und Ausstattung unterschieden. Polizeioberkommissarin Stefanie Becker, Verkehrssicherheitsberaterin bei der Landauer Polizei, werde die Teilnehmer an diesem Nachmittag darüber informieren, was beim Kauf eines Fahrrades mit elektrischer Unterstützung zu beachten ist und welche Regeln im Straßenverkehr gelten, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

Termin

Mittwoch, 7. Juli, 14.30 Uhr, im Seniorenbüro in der Waffenstraße 5. Die Teilnahme kostenlos. Anmeldungen unter Telefon 06341 141162 oder per E-Mail an seniorenbuero-landau@t-online.de.