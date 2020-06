Die Stadtverwaltung hat unter anderem in der Landauer Friedrich-Ebert-Straße einige Bäume gestutzt. Zuerst darauf aufmerksam gemacht hat Andreas Barlang von der Initiative Pro Baum. Es seien jeweils die unteren Äste abgesägt worden. Diese hingen hoch genug, damit sie niemanden ernstlich stören könnten, betont der Umweltaktivist. Sein Verdacht: Die Äste wurden abgesägt, damit Lkw in die Südstadt fahren können. „Die Äste wurden abgesägt, weil Lkw hängengeblieben sind“, bestätigt die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage. Das sei nur ein weiterer „Umweltfrevel“, klagt Barlang. Bereits 2010 seien trotz eines eingeleiteten Bürgerbegehrens zwei Baumalleen in der Südstadt gefällt worden, erinnert Barlang. 2017 wurden dann in der Ostbahnstraße fünf Bäume für die Aufwertung der Straße gefällt und durch zehn kleinere auf der anderen Straßenseite gepflanzt. Der letzte verbliebene Baum wurde versehentlich von einem Bagger an der Wurzel verletzt. „Anders als damals ist heute kein Beton-Politiker alten Schlages mehr verantwortlich, sondern ein Grüner“, betont Barlang und meint damit den Beigeordneten Lukas Hartmann. „Der amtierende Umweltdezernent hat jetzt die Verantwortung und muss endlich über das Grünflächenamt dafür sorgen, dass derartiger Kahlschnitt-Amok unterbleibt“, fordert der Umweltaktivist.