Mit den ersten warmen Tagen tritt in Landau wieder vereinzelt die invasive Ameisenart Tapinoma magnum auf. Die Stadt will darauf mit gezielten Maßnahmen reagieren. Ab Montag, 30. März, setzt der städtische Bauhof erneut das biologische Mittel Kieselgur auf bekannten betroffenen Flächen ein, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Das feine Pulver aus fossilen Kieselalgen schädigt die Schutzschicht der Ameisen, sodass diese austrocknen. Ziel der Maßnahmen ist es, die Ausbreitung der Art einzudämmen, da sie in der Regel nicht vollständig beseitigt werden kann.

Die Stadt bittet zudem um Aufmerksamkeit beim Kauf von Pflanzen, da die Ameisen häufig über Topfpflanzen verbreitet werden. Bürgerinnen und Bürger können sich über das Beteiligungsportal unter www.mitredeninLD.de über die Ameisenart informieren und Verdachtsfälle melden. Zudem steht das GEO-Portal unter https://maps.landau.de/tapinoma zur Verfügung. Hinweise nimmt die Stadt auch per E-Mail an ameisen@landau.de entgegen.