Beträgt die Restlaufzeit eines Vertrages für Grundstücke mit Erbbaurecht länger als fünf Jahre, so wird die Stadt Landau sie nicht mehr verkaufen. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Hintergrund ist die Tatsache, dass gemäß einer Auflage der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion bei der Haushaltsplanung die Hälfte der Einnahmen durch Verkäufe dieser Art zur Tilgung von Liquiditätskrediten verwendet werden mussten. Deshalb „friert“ die Stadt diesen Besitz ein, wie es in der Sitzung hieß, und sichere so ihr Vermögen.