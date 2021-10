Aus Schotter mach grün: Die Baumbeete in der Landauer Horststraße werden begrünt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Umbau betrifft über 400 Quadratmeter Fläche in 38 Baumbeeten. Nachdem die Schotterschicht entfernt wurde, wird dort eine Gras-Kräuter-Mischung angepflanzt. Es sollen sich blütenreiche Wiesenflächen entwickeln können. „In den Baumbeeten wurden in den 1980er-Jahren Eschen gepflanzt, an drei Standorten konnten damals noch drei ältere Blauglockenbäume erhalten werden“, weiß Grünflächenchefin Sabine Klein. Die Arbeiten sollen bis Anfang November abgeschlossen sein.