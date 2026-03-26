Der AfD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Eugen Ziegler kritisiert die Stadtverwaltung Landau. Ziegler bezieht sich in einer Stellungnahme auf einen Bericht in der RHEINPFALZ-Ausgabe vom 14. Mai. Darin ging es um die Mitteilung der Stadt, Fördermittel für zwei Landauer Grundschulen nicht beantragen zu wollen, weil das aus personellen Gründen derzeit nicht möglich sei. Der Aufwand sei angesichts der Personalsituation also nicht zu leisten.

Die Fördergelder auszuschlagen, sei ein fatales Signal an Schüler und Eltern in Landau, so Ziegler. „Anstatt die dringend benötigten finanziellen Mittel des Landes für den Ausbau und die Sanierung der Schulinfrastruktur sowie für den Personalaufbau zu nutzen, kapituliert die Verwaltungsspitze vor ihrer eigenen Unfähigkeit.“ Besonders unverständlich sei die Aussage der Stadtverwaltung, es fehlten die personellen Ressourcen, um das Programm umzusetzen. „Prioritäten werden hier falsch gesetzt, denn offensichtlich sind für neue ,Zukunftsaufgaben’ wie Klimawandel, Mobilitätswende und Digitalisierung Kapazitäten vorhanden“, schreibt der Niederhorbacher.