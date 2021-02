In der Nähe der Großbaustelle an der Ecke Paul-von-Denis-Straße/Cornichonstraße am Wohnpark am Ebenberg, wo ein Netto-Markt und Wohnungen gebaut werden, hat die Stadtverwaltung zwei große Bäume fällen lassen. Die beiden Spitzahorne hätten erhebliche Schäden wegen Pilzbefalls gehabt, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Der eine Baum sei bereits abgestorben gewesen, der andere Baum sei „abgängig“, also am Absterben. Das gehe aus einem Gutachten über den Zustand der Bäume hervor. Die Schäden hätten nichts mit der Baustelle zu tun. Im Herbst werden die Bäume nachgepflanzt, kommt die Mitteilung aus dem Rathaus – entweder sechs kleinere oder drei größere. 