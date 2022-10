In Landau wird es am 27. November einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Der Termin ist gesetzt, nachdem sich bei einer Umfrage der Stadtverwaltung die Mehrheit der Einzelhändler für die Aktion ausgesprochen hat.

Nicht ganz so erfolgreich war die Verwaltung beim Austausch mit dem Einzelhandel zu Aktionen angesichts der Energiekrise. Andrea Bindrich vom Stadtmarketing Landau hatte vergangene Woche zu einer Online-Schaltung eingeladen, bei der es um Ideen hätten gehen sollen, wie der Handel der Energiekrise begegnen möchte. Außerdem sollte es um Aktionen in Herbst und Winter gehen. Doch mangels Interesse sei die Besprechung abgesagt worden, teilte die Verwaltung auf Anfrage mit.

Eine attraktive Innenstadt liegt nicht nur im Interesse der Geschäftsleute, sondern steht schon lange auf der Agenda der Stadtpolitik. Und ist aktueller denn je. Deshalb hatte sich die Stadtverwaltung um das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ bemüht und auch den Zuschlag bekommen. Schon vor der Bewerbung um die Bundesmittel hatte die Stadt an einem Strategiepapier zum Erhalt der Innenstadt gearbeitet.

642.000 Euro vom Bund

Was geschieht mit dem Batzen Geld und welche Pläne hat das Stadtmarketing? Das Programm hat ein Volumen bis 2025 von 713.000 Euro. Davon muss die Stadt selbst 71.000 Euro aus der eigenen Tasche beisteuern, aus dem Topf des Bundes kommen also 642.000 Euro. Die Verwaltung hat das Geld bereits verteilt.

Für 100.000 Euro soll das Stadtmarketing neu aufgestellt werden. 50.000 Euro kann das Rathaus für einen Sachverständigen für schwer zu entwickelnde Immobilien verwenden. Die Seibel-Ruine ist nur ein Beispiel dafür. 110.000 Euro stehen für eine Machbarkeitsstudie zur digitalen Transformation der Landauer Innenstadt und Anschubmaßnahmen zur Verfügung. 50.000 Euro gehen auf das Konto von Beteiligungsformaten.

Mobile Eventboxen

In Zusammenarbeit mit dem Büro für Tourismus können für 80.000 Euro mobile Eventboxen angeschafft werden. Geschäftsführer Bernd Wichmann hat in der Vergangenheit davon gesprochen, eine der berühmten Kutschen, den Landauer, in eine gläserne Box stellen zu wollen. Über 280.000 Euro möchte die Stadt in die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt ausgeben – Sitzgelegenheiten, Grün, Spielmöglichkeiten. Schließlich bleiben 81.000 Euro, deren Verwendung noch offen ist. Allerdings ist bei diesem Posten der Eigenanteil der Stadt deutlich höher, weil der Bund nicht 90, sondern nur 50 Prozent der Ausgabe fördert.

Da der Förderbescheid nicht schon im Mai, sondern erst jetzt im Oktober eingegangen sei, habe das Stadtmarketing noch nicht loslegen können, informiert die Verwaltung. Direkt nach Eingang des Bescheids habe es ein erstes Gespräch mit einem Beratungsunternehmen gegeben, an dem auch das Stadtmarketing, die Wirtschaftsförderung, das Büro für Tourismus und der künftige Oberbürgermeister Dominik Geißler teilgenommen hätten. Daraus erstelle die Agentur jetzt einen Vorschlag, wie die Neuorganisation umgesetzt werden soll.