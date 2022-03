Seit einem halben Jahr ist das „Neue Parken“ nun in Landau eingeführt. Die Stadtverwaltung hat bisher 1844 Dauerparktickets verkauft, teilt die Behörde auf Anfrage mit. Davon seien 986 Jahrestickets und 858 Vier-Monatstickets. Auch die Monatstickets seien gut nachgefragt – genaue Zahlen müssten über die einzelnen Handyparken-Anbieter abgefragt werden, teilt die Stadt weiter mit. Der Anteil an Handyparkenden habe aber merklich zugenommen. Zeitgleich wurde auch das kostenlose Parken in der Südstadt abgeschafft – die Parksituation sei laut den Mitarbeitern des Ordnungsamts deutlich besser geworden, die Anwohner fänden freien Parkraum.