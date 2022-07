Für die Sportler perfekt, für die Zuschauer nicht ganz, war das Wetter beim 24. Landauer Stabhochsprung-Meeting gestern Abend. Trotz des bewölkten Himmels war der Theodor-Heuss-Platz, erstmals Schauplatz des Meetings, beim Hauptspringen ab 18 Uhr gut besucht. „Durch den Rückenwind sind es gute Bedingungen für die Springer“, sagte Dennis Schober vom veranstaltenden Verein TV 1861 im ASV Landau, der das Vorspringen um 15 Uhr mit einer Saisonbestleistung von 5,05 Metern gewann. Und das, obwohl er zusammen mit etwa 100 freiwilligen Helfern am Vortag noch über zehn Stunden mit dem Aufbau beschäftigt war. Am Mittag waren die Schüler dran, am Abend feuerten die Zuschauer entweder direkt neben der Anlaufstrecke oder bequem von den Balkonen über dem Restaurant Amici aus vor allem die beiden Lokalmatadoren Lamin Krubally und Oleg Zernikel an. Letzterer fliegt am kommenden Wochenende zur WM in die USA. Aber auch internationale Spitzenspringer wie der polnische Ex-Weltmeister Pawel Wojciechowski kamen nach Landau.