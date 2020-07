Mit einer denkbar knappen Mitteilung reagiert Peter Spuhler, Generalintendant am Staatstheater in Karlsruhe, auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Er sagte vor einer Personalvollversammlung am Mittwoch zu, dass es Veränderungen geben werde. Er versprach „Transparenz und Beteiligung“.

Der Personalrat hatte sich am Freitag mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt, in dem er Spuhler „Kontrollzwang“, rüden Umgangston, beständiges Misstrauen und „cholerische Ausfälle“ vorwarf. Zuvor hatten drei Dramaturgen das Haus aus eigenen Stücken verlassen.

Vorwurf: Mitarbeiter „terrorisiert“

Etliche Medien berichteten über vielfache Kritik am Führungsstil Spuhlers, der Mitarbeiter terrorisiere und ein Klima der Angst verbreite. Die baden-württembergische Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) hat am Dienstag eine Aufarbeitung der Vorwürfe gefordert.

Spuhler zeigte sich am Mittwoch auf der Personalvollversammlung betroffen von den Vorgängen um das Staatstheater und seinen Führungsstil und bat die Menschen, die sich durch sein Vorgehen verletzt fühlten, um Verzeihung. Er teilt mit, verschiedene Vorschläge zur weiteren internen Diskussion vorgelegt zu haben. Auch ein Vertrauensanwalt ist als unabhängige Anlaufstelle im Gespräch, die Vorwürfe zu prüfen.