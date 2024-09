Ein Winzer hat am Montagmorgen aufgrund eines technischen Defekts seine gesamte Ladung Maische auf der Staatsstraße in Edesheim verloren. Wie die Polizei berichtet, kam es dadurch in Höhe der Rhodter Straße zu Verkehrsbehinderungen. Die Maische türmte sich bis zu 20 Zentimeter auf. Aufgrund der hohen Rutsch- und Sturzgefahr war die Polizei im Einsatz, um den Verkehr bis zur Reinigung der Fahrbahn an der Gefahrenstelle vorbeizuführen. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche durch die verlorene Ladung gefährdet wurden, können sich Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 melden.