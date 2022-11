Die Arbeiten in der Edesheimer Staatsstraße gehen schneller voran als geplant. Der fünfte von insgesamt acht Bauabschnitten wird diese Woche abgeschlossen. Ursprünglich war angenommen worden, dass es bis März kommenden Jahres dauern würde. Ab Montag steht das nächste Teilstück der Ortsdurchfahrt im Fokus, und zwar jener zwischen den beiden Kreuzungen Eisenbahnstraße und Ruprechtstraße. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitgeteilt. Vorgesehen ist der Ausbau der Fahrbahn und des Gehweges sowie die Verlegung der Wasserleitung. Die Arbeiten sollen etwa vier Monate dauern. In dieser Zeit ist die Fahrt von der Staatsstraße in Richtung Kleinfischlingen (Eisenbahnstraße) oder Hainfeld (Ruprechtstraße) nicht möglich. Die ausgeschilderte großräumige Umleitung erfolgt ab Landau von der B10 kommend über die A65 bis zur Anschlussstelle Edenkoben und umgekehrt. Das Projekt hat im Herbst vergangenen Jahres begonnen, die Gesamtbaukosten für den rund 1100 Meter langen Ausbau der Ortsdurchfahrt betragen laut LBM etwa 3,8 Millionen Euro.

Info



Weitere Infos gibt es im Internet auf der Webseite der Verbandsgemeinde Edenkoben unter www.vg-edenkoben.de und den Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de.