Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Dr. Thomas Gebhart (CDU) spricht sich dafür aus, dass nach den Sommerferien an den Schulen PCR-Pooltestungen erfolgen. Diese seien eine gute Alternative zu den Antigenschnelltests. Die Sammeltests hätten eine Reihe von Vorteilen: Die Methode sei zuverlässig und genau, sagt Gebhart. Zudem sei die Probenentnahme gerade für junge Kinder geeigneter als andere Verfahren.

Eltern hatten Sammeltests gefordert

Die Probe wird beispielsweise über einen Lolli-Test genommen. Danach wird über einen PCR-Test im Pool ausgewertet. „Die PCR-Pool-Tests können einen guten Beitrag leisten, um das Infektionsgeschehen in Schulen unter Kontrolle zu halten und den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten“, sagt Gebhart. Es müsse alles dafür getan werden, Schul- und Kitaschließungen zu vermeiden.

Nach dem Corona-Fall in der Kindertagesstätte „Kleine Reblaus“ in Walsheim-Knöringen vor drei Wochen hatten sich bereits Eltern von infizierten Kindern solche Sammeltests gewünscht. Sie halten diese Methode zuverlässiger, um Infektionen aufzudecken. Sogenannte Spuck- und Lollitests hatten bei ihren Kindern im heimischen Gebrauch mehrfach falsche Ergebnisse geliefert, obwohl eine Covid-19-Erkrankung per PCR-Test nachgewiesen war.

