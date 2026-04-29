Unbekannte haben in Offenbach die Fassade einer Kirche mit Farbe beschmiert. Das teilt die Polizei mit. Demnach kam es im Zeitraum zwischen Sonntag, 26. April, 12 Uhr, und Dienstag, 28. April, 20.10 Uhr, zu der Tat in der Obergasse. Bislang unbekannte Täter beschmierten die Fassade des Gebäudes mit Farbe und verursachten dadurch einen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen bei rund 1000 Euro liegt, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sie bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 063412870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.