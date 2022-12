Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war eine stürmische. Wie vom Deutschen Wetterdienst im Vorfeld angekündigt, zogen bis in die Mittagsstunden Sturmböen über die Südpfalz hinweg. In Landau hinterließen sie sichtbare Spuren: Papiermüll lag quer über die Ostbahnstraße verteilt. Wobei das eher der unsachgemäßen Entsorgung geschuldet war. Erlaubt ist es grundsätzlich, Kartonagen, Zeitungen, Kataloge und Co. außerhalb der Tonnen zur Abholung bereitzustellen, wie der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) auf seiner Internetseite schreibt. Allerdings in gebündelter Form, also „in geschlossenen Kartons, verschnürt oder mit Transportklebeband fixiert“. Unfälle oder schwerwiegende Schäden gab es laut Polizei übrigens in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße nicht.