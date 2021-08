Die Stadtverwaltung meldet Neubesetzungen an drei wichtigen Schlüsselpositionen: Sascha Kirch hat Mitte Juli die Leitung der Abteilung Allgemeine Ordnungsaufgaben beim Ordnungsamt übernommen. Christine Keller tritt zum 1. September ihre neue Stelle als Leiterin der Personalabteilung an, von wo Alexander Kirchmer ins Jugendamt gewechselt ist, um seit 1. August die Abteilung Soziale Dienste zu leiten.

Sascha Kirch (28) war bisher bereits stellvertretender Leiter der Abteilung Allgemeine Ordnungsaufgaben und als Sachgebietsleiter außerdem zuständig für den kommunalen Vollzug. Als Abteilungsleiter tritt er nun die Nachfolge von Gabriele Rudolph an, die kürzlich zur Personalratsvorsitzenden gewählt wurde. Kirch ist ein echtes „Eigengewächs der Stadtverwaltung“ und bereits seit Beginn seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten 2010 im Dienst der Stadt Landau.

Zehn Jahre Holding

Nach zehn Jahren als Verwaltungsleiterin der Stadtholding Landau kehrt Christine Keller (47) wieder vollständig zur Stadtverwaltung Landau zurück. Schon seit Ende 2020 ist sie in Teilzeit im städtischen Hauptamt eingesetzt, wo sie sich um die Vorbereitung des Zensus 2022 kümmerte. Zum 1. September übernimmt sie nun die Leitung der Personalabteilung von Alexander Kirchmer (43).

Kirchmer wechselt aus dem Rathaus in die Friedrich-Ebert-Straße 3 und wird im Jugendamt Abteilungsleiter für die Sozialen Dienste. Vor seinem langjährigen Einsatz in der Personalabteilung war er im Jugendamt bereits für das Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe sowie später für die Abteilung Kinderbetreuung und Finanzen verantwortlich und kehrt mit seiner neuen Stelle quasi zurück in vertraute Gefilde.