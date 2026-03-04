Mit dem Klassiker „Funny Money“ des englischen Autors Ray Cooney hat die Kleine Bühne Landau für dieses Jahr einmal mehr eine Komödie einstudiert.

Die beiden Regisseure Ela Sommer und Markus Eichhorn haben das turbulente Spektakel um das „Verrückte Geld“ aus dem verstaubten England der 1990er Jahre in ein bonbonbuntes Wohnzimmer hierzulande transportiert und den Klassiker durch eigene Ideen ergänzt. Beim Probenbesuch überzeugten die Darstellenden durch überspringende Freude am Spiel. Die authentische Umsetzung der Charaktere verspricht kurzweilige Unterhaltung und garantiert manchen Lacherfolg.

Was würden Sie tun, wenn Ihnen unverhofft ein Aktenkoffer mit fast 2,8 Millionen Euro in die Hände fiele? Hans A. Petersen, der Protagonist im aktuellen Stück, dem genau dies an seinem Geburtstag in der Straßenbahn passiert, weiß es genau: Er will so schnell wie möglich abhauen. Irgendwohin. Dahin, wo der nächste Flieger landet. Denn ihm ist klar, dass dieses „Funny Money“ in Form von 55.750 mal 50 Euroscheinen garantiert aus einem Verbrechen stammen muss.

Seine Frau Jenny indes sieht die Lage anders: Sie hat für ihren Gatten eine Geburtstagsparty geplant, Freunde eingeladen und ein leckeres Essen im Ofen und verlangt, dass er den Koffer zum Fundbüro bringt. Doch nicht nur sie und die geladenen Gäste machen die Pläne des plötzlichen Millionärs, ein ganz neues Leben zu beginnen, kompliziert. Ein genervter Taxifahrer, ein korrupter Gangster-Polizist und eine geduldige und einfühlsame, aber dennoch konsequente Kriminalbeamtin sind ebenso wie der eigentliche Besitzer des Koffers und eine Mafiabossin weitere Beteiligte an dem zwei Stunden dauernden Verwirrspiel.

Eigener Vor- und Abspann

Nicht nur die Darstellenden erbringen Höchstleistung an Konzentration auf der Bühne, um den Überblick in dem Ausredenwirrwarr zu behalten. Auch den Zuschauenden sei geraten, trotz garantierter Lachsalven, genau aufzupassen.

Der heute 93-jährige englische Autor Ray Cooney gilt als einer der genialsten zeitgenössischen Komödienautoren und Meister der absurden Komik. Für die Landauer Inszenierung hat die Kleine Bühne Landau in diesem Jahr die Profiregisseurin Ela Sommer aus Neustadt und Markus Eichhorn engagiert. Sie haben die in Deutschland häufig und gern in der Originalfassung gespielte Komödie aus dem spießigen England in eine bunte Spielzeug- oder Barbiewelt transportiert. Sowohl das Bühnenbild als auch die Kostüme in leuchtenden Bonbonfarben schaffen bei aller Verwirrung im Auge des Betrachters einen gewissen Überblick und Harmonie im blitzschnellen Schlagabtausch von Lügen und Ausreden.

Zudem haben die beiden Regisseure ihre eigene Interpretation des Bühnenstücks mit einem eigenen Vor- und Nachspann umgesetzt. Wer sich auch darüber Gedanken macht, ob so viel Geld wirklich glücklich machen kann oder vielleicht doch den Charakter eines Menschen verdirbt, der sollte sich eine der Aufführungen anschauen. Der Reinerlös ist wie immer für die Indienhilfe von Pater Franklin bestimmt.

Info

Theatersaal im Jugendwerk St. Josef, Queichheimer Hauptstraße 231. Premiere ist am 14. März, danach bis 25. April, außer am Osterwochenende, immer Freitag und Samstag um 20 Uhr.

Karten gibt es unter www.kleinebuehnelandau.de, beim Rheinpfalz-Ticketservice und bei Reservix-Vorverkaufsstellen.