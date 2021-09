Die Bürger haben das Wort. In Venningen wird es nämlich Befragung geben zum Glockenschlag der katholischen Kirche St. Georg. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, nachdem sich ein paar Bürger bei der Gemeinde über den Glockenschlag beschwert hatten. Und zwar fühlten sie sich in ihrer Nachtruhe gestört. Sie wünschen sich daher, dass das Schlagwerk zwischen 23 und 5 Uhr abgeschaltet wird. Die Gemeinde möchte die Bürger an der Entscheidung teilhaben lassen, weshalb nun alle Venninger angeschrieben und zu ihrer Meinung befragt werden sollen.