Von Dienstag auf Mittwoch sind in der Südpfalz 294 (Vortag 376) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 139 (139) im Kreis Germersheim, 103 (138) im Landkreis Südliche Weinstraße und 52 (99) in Landau. Die Inzidenzen: 575 (585) im Kreis Germersheim, 532 (546) in SÜW und 523 (516) in Landau.