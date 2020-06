Beim Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) werden neuerdings Fundräder online versteigert, auch ausrangierte Fahrzeuge und Büromöbel gehen über den virtuellen Ladentisch.

Im Stadtgebiet werden jährlich rund 60 herrenlose Fahrräder eingesammelt. Wie gesetzlich vorgeschrieben, bewahrt der EWL die Fundstücke in einem abgeschlossenen Raum im Bauhof mindestens sechs Monate auf, falls sich doch noch ein Eigentümer meldet. Bisher fanden alle Versteigerungen mit Besichtigungstermin vor Ort statt. „Das war aufwendig, auch für Privatleute. Und am Ende sind dann oft auch Händler mit einem Anhänger voller Räder vom Hof gefahren“, berichtet Dirk Wagner, der Leiter des EWL-Bauhofes.

Foto und Beschreibung ins Netz hochgeladen

Durch die Umstellung auf eine Onlineversteigerung kommen jetzt alle Interessierten zum Zug, auch wenn sie nicht zu einem bestimmten Termin vor Ort sein können. So stellt der EWL inzwischen die Fahrräder mit Foto und Beschreibung auf das städtische Online-Fundportal. Dort kann sich jeder registrieren, nach passenden Schnäppchen recherchieren und mitbieten. Das hat im Januar in einem Testlauf bereits prima geklappt.

Inzwischen sind alle Rahmenbedingungen vor der nächsten Versteigerung festgelegt worden. Der mehrtägige Auktionszeitraum wird voraussichtlich im August sein. Zusätzlich wird es einen Termin geben, an dem die Fundräder im Bauhof besichtigt werden können.

Zoll-Portal genutzt – Zugriff für alle

Auch ausgediente Fahrzeuge und Mobiliar können im Netz einen neuen Eigentümer finden. Dafür hat der EWL das virtuelle Auktionshaus der Zollverwaltung getestet. So fand ein älterer Transporter einen neuen Eigentümer in Chemnitz sowie ein Paket, bestehend aus Tischen und gut 80 Stühlen, neue Nutzer in der Region. Auch Werkzeug und zwei Anhänger wurden bereits online versteigert. „Ich war überrascht, wie schnell und einfach unsere ersten Angebote weg waren“, berichtet Wagner.

Falk Pfersdorf, der für den Bauhof zuständige zweite Vorstand, sagt: „Wir können Dinge zu einer sinnvollen Verwendung schnell und ohne zwischenlagern weitergeben.“ Dass dadurch in einem transparenten Verfahren noch Einnahmen erzielt werden, käme als Sahnehäubchen obendrauf.