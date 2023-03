Jungen Talenten aus der Region eine Plattform zu geben und sie zu fördern – dies haben sich die Lions Clubs aus Bad Bergzabern und Weißenburg auf die Fahne geschrieben. Bereits zum fünften Mal organisieren die beiden befreundeten Clubs ein deutsch-französisches Sprungbrett für junge Talente, in denen Jugendliche zwischen 10 und 22 Jahren ihr Können in verschiedenen Bereichen vor Publikum vorführen. Die Veranstaltung ist am Samstag, 1. April, 20 Uhr in Weißenburg im La Nef - Relais Culturel de Wissembourg in der Rue des Ecoles. Die Nachwuchskünstler haben bereits ein erfolgreiches Casting hinter sich. Die Besucher erwartet ein Potpourri aus Musik, Gesang und Akrobatik mit 16 Darbietungen. Zusätzlich präsentieren sich zwei Ehrengäste: der Violinist Leander Resch, international erfolgreicher Jugendmusiker, sowie Gabriel Armand, der Star im französischen „The Voice Kids“ ist. Beide nahmen ihren Anfang beim deutsch-französischen Lions-Sprungbrett. Eine Jury wählt zwei Preisträger aus der Kategorie Gesang und Musik sowie einen Gewinner aus der Kategorie Akrobatik aus.

Info



Karten zu 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) können unter Telefon 06343 5368 bei Heinrich Schnelloh reserviert und an der ab 18.30 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden.