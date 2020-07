Bereits am Morgen des 29. Juni kam es in der Hauptstraße in Birkenhördt zu einer gefährlichen Verkehrssituation, wie die Polizei jetzt berichtet. Eine 30-jährige Frau lief mit einem Kinderwagen, in dem ihr neun Monate altes Kleinkind saß, und ihrem dreijährigen Sohn auf dem Gehweg. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sprinters kam im Kurvenbereich auf den Gehweg, weil er zu schnell unterwegs war. Kurz vor der Familie riss er sein Lenkrad nach links und konnte gerade noch so ausweichen. Er kam auf die Gegenfahrbahn. Zwei entgegenkommende Autos mussten stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.