Unbekannte haben in der Landauer Horststraße wohl in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Gebäude und drei bis vier Stromkästen verunstaltet. Betroffen sind auch zwei dort ansässige Geschäfte. Das berichtet ein RHEINPFALZ-Leser. In allen Fällen sei das gleiche Tag (Jargon für die Markierung) angebracht worden. Die Landauer Polizei hat nach einem Hinweis die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.