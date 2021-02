In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte die Sporthalle am Sportgelände auf dem ehemaligen Landesgartenschauareal am Ebenberg mit Spraydosen besprüht, außerdem Mülleimer, mehrere Begrenzungssteine des Parkplatzes und mehrere Banner des dort ansässigen Sportvereins. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro und bittet um Hinweise per Telefon unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.