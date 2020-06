Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag haben ein oder mehrere Unbekannte in der Kolmarer Straße in Landau drei Graffiti hinterlassen. Das teilt die Polizei auf Anfrage mit. Der oder die Täter sprayten den Zahlencode 1312 auf Hauswände im Landauer Südwesten. Die Ziffern stehen für den jeweiligen Buchstaben im Alphabet und ergeben die beleidigende Abkürzung ACAB („All Cops are Bastards“). Es sei zu vermuten, dass alle Schriftzüge von denselben Tätern sind, sagt Polizeisprecherin Michaela Mack, „es handelt sich um dieselbe Farbe“. Die Polizei bittet Menschen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Wache unter Telefon 06341 2870 zu melden.