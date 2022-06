In der kommenden Woche startet ein Sprachkurs für ukrainische Flüchtlinge in Annweiler. Initiiert wurde das Projekt von Angelika Hornbach, Geschäftsführerin des Jugendstilhotels Trifels. Laut Hornbach ist es der erste dieser Art, bisher hatten die Ukrainer aus Annweiler und den Dörfern im Umkreis nur in Landau die Möglichkeit, einen solchen Kurs zu besuchen. Der Kurs beginnt am Dienstag, 13. Juni, und findet dann drei Tage pro Woche montag- bis mittwochvormittags ab 8 Uhr im MSS-Raum des Trifelsgymnasiums Annweiler statt. Das Trifelsgymnasium stellt den Raum für diesen guten Zweck kostenlos zur Verfügung. Es handelt sich um einen Sprachkurs für Anfänger (A1), der zusätzlich auch Alltagshilfe gibt. Es können bis zu 20 Personen teilnehmen. Es gibt noch freie Plätze. Der Kurs wird abgehalten von der Firma Profes aus Landau. Anmeldungen sind per Mail an Kerstin.Pingel@profes-gmbh.de möglich.