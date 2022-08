Die Bundesregierung hat das Programm „Sprach-Kitas“ aus dem Haushaltsentwurf für 2023 gestrichen. Darauf weist der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) hin. „Seit Start des Programms 2016 haben zahlreiche Einrichtungen in der Südpfalz Fördermittel erhalten. Kitas mit einem hohen Anteil an sprachförderbedürftigen Kindern konnten aus dem Programm bisher bis zu 25.000 Euro pro Jahr für eine zusätzliche halbe Fachkraft zur Sprachförderung beantragen. Spracherwerb ist die Grundlage für Integration und Erfolg in der Schule. Das Programm nicht fortzuführen, hielte ich deshalb für ein falsches Signal“, so Gebhart. Auch mit Blick auf die aus der Ukraine geflüchteten Kinder fordert der Jockgrimer, dass das Programm fortgeführt werden solle.

Alleine in diesem Jahr fließen 248 Millionen Euro aus dem Programm an Kitas, sagt Gebhart. Gut 8000 Fachkräfte und Fachberatungen werden aus Mitteln des Bundesprogramms gefördert. Mehr als 1,1 Milliarden Euro Fördergelder sind seit 2016 geflossen. Von der Streichung der Mittel wären die protestantische Kita Langstraße (Landau), die katholische Kita St. Martin und die protestantische Kita Arche Noah (Bad Bergzabern), die Kita Waldgeister (Pleisweiler-Oberhofen), die katholische Kita St. Vinzenz (Steinfeld), die Kita Arche Noah (Annweiler), die Kita Kugelstern (Edenkoben), der Friedenskindergarten, der Johann-Friedrich Oberlin Kindergarten und die Louise-Scheppler-Kita (alle Wörth) sowie die Kita Sonnenstrahl (Germersheim) betroffen.