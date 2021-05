Der Sportverein Bornheim bietet für Bürger, die nicht mobil sind, Fahrten zu den Impfzentren in Landau und Wörth in seinem Vereinsbus an. Die Ortsgemeinde übernimmt die Betriebskosten. Die Impflinge werden zu Hause abgeholt und wieder zurück gebracht. Eine Begleitperson kann mitfahren. Die Mitnahme von Rollstuhl oder Rollator ist kein Problem. Es ist auch möglich, das Fahrer Jürgen Behrendt den Impfling durch das Impfzentrum begleitet. Er hilft auf Wunsch auch bei der Anmeldung für den Impftermin. Eine Anmeldung ist möglich im Gemeindebüro, Dienstag und Freitag von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 06348 8808 oder per E-Mail an gemeinde@bornheim-pfalz.de, oder bei Jürgen Behrendt von Montag bis Samstag unter Telefon 06348 326688. Der ganze Service ist für Bornheimer Bürger kostenlos.