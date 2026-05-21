Die Polizei bietet am Samstag, dem 13. Juni einen Sporttag in der Sporthalle West an. Wie die Polizeidirektion Landau mitteilt, können am Polizeiberuf Interessierte an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr zusammen mit erfahrenen Beamten den sportlichen Teil des Einstellungstests der Polizei absolvieren. Unter Anleitung können die Teilnehmer die verschiedenen Disziplinen üben und sich so optimal auf den Test vorbereiten, heißt es in der Ankündigung. Zielgruppe sind alle Interessenten, die mindestens die 9. Klasse besuchen. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de; Name, Alter und telefonische Erreichbarkeit müssen angegeben werden, so die Polizei.